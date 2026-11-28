В селе Алкатерек Акжарского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие пожарного поста в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Объект обеспечит противопожарную защиту двух населённых пунктов: сёл Алкатерек и Ащиголь. Под защитой находятся 193 двора, где проживают 746 человек.

Пожарный пост создан на базе одного из товариществ с ограниченной ответственностью. На вооружении формирования находится пожарная автоцистерна, укомплектованная всем необходимым оборудованием для тушения пожаров и проведения спасательных работ. К выполнению задач подготовлены 6 добровольных пожарных.

Работа поста позволит усилить противопожарную защиту сельских населённых пунктов, повысить оперативность реагирования на пожары и обеспечить оказание своевременной помощи населению до прибытия профессиональных пожарных подразделений.

Открытие добровольного противопожарного формирования внесёт вклад в развитие системы пожарной безопасности района и позволит обеспечить дополнительную защиту жизни и имущества сельских жителей.