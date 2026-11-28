В Казахстане продолжается республиканская декада пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі». Седьмой тематический день прошел под девизом «Көлігің аман болсын» («Безопасный автомобиль») и был направлен на предупреждение пожаров на автомобильном транспорте, повышение культуры безопасности среди автовладельцев, а также профилактику нарушений при эксплуатации газобаллонного оборудования.

Сотрудники территориальных подразделений МЧС совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и заинтересованных организаций провели профилактические рейды на автомобильных дорогах, парковках, в паркингах, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, а также на автозаправочных и газозаправочных станциях.

В рамках тематического дня профилактической работой охвачено более 8 тыс. человек, в том числе свыше 3,3 тыс. водителей. Проведено более 200 профилактических рейдов, охвачено 565 автомобильных и газозаправочных станций, организовано 157 встреч с руководителями обслуживающих организаций и жильцами многоквартирных домов.

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 2 056 пожаров на транспортных средствах. Эта статистика подчёркивает важность профилактической работы, контроля технического состояния автомобилей и соблюдения требований пожарной безопасности.

В Атырауской области профилактическая акция прошла с участием начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Нурлана Жанабаева. Спасатели совместно с представителями местных исполнительных органов посетили автозаправочные и газозаправочные станции, а также подземные паркинги жилых комплексов. Водителям и сотрудникам объектов напомнили о требованиях безопасности при заправке автомобилей, необходимости контроля технического состояния оборудования и наличии первичных средств пожаротушения.

Актуальность профилактической работы подтверждается статистикой. С начала 2026 года в Атырауской области зарегистрирован 91 случай возгорания автомобилей, что на 56,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (58 случаев). Из них 22 пожара произошли в автомобилях, оборудованных газобаллонными установками. В результате возгораний травмы получили 7 человек, погибших нет.

В Акмолинской области спасатели совместно с сотрудниками полиции провели профилактические мероприятия на автозаправочных станциях и автомобильных стоянках. Водителям разъяснили основные причины возгораний, среди которых короткое замыкание электропроводки, неисправности топливной системы и утечка горючих веществ. Также напомнили о необходимости регулярно проверять техническое состояние автомобиля, иметь исправный огнетушитель и соблюдать правила безопасности при заправке. В рамках акции автомобилистам вручали огнетушители, памятные кружки с символикой Декады и номером экстренной службы 112, а также информационные материалы.

МЧС напоминает: своевременная проверка технического состояния автомобиля, исправность электропроводки и газобаллонного оборудования, а также соблюдение элементарных правил пожарной безопасности помогают предотвратить возгорания и сохранить человеческие жизни.