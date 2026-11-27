Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов торжественно открыл 333-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары» в селе Жаланаш Актогайского района Карагандинской области. Новое противопожарное формирование обеспечит защиту пяти населенных пунктов Жаланаш, Жидебай, Сәуле, Үшарал и Қарақой, в которых проживают порядка 1 100 человек.

Пост оснащен необходимой пожарной техникой и оборудованием, а также укомплектован личным составом. Теперь местные жители смогут получать помощь добровольных пожарных на месте, что позволит оперативнее реагировать на возгорания и другие происшествия, а также снизить риск распространения огня до прибытия профессиональных подразделений.

В ходе торжественной церемонии министр Мурат Муханов вручил ведомственные награды ряду представителей за активное участие в создании и становлении пожарного поста. Кроме того, их вклад был отмечен грамотами акима области. Отметим, что здание пожарного поста построено за счет собственных средств Бауыржана Каршалова. Эта инициатива стала примером вклада частных лиц в развитие сельской противопожарной инфраструктуры и обеспечение безопасности населения.

Открытие 333-го добровольного противопожарного формирования стало очередным шагом в развитии проекта «Ауыл құтқарушылары». Участие местных жителей, поддержка предпринимателей и взаимодействие с органами гражданской защиты позволяют создавать дополнительные возможности для защиты людей и их имущества от чрезвычайных ситуаций.