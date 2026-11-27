В посёлке Агадырь Шетского района Карагандинской области министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов открыл после масштабной реновации пожарный пост № 26 и отдел по чрезвычайным ситуациям.

Пожарный пост, действующий с 1948 года, впервые за 78 лет прошёл комплексное обновление. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту более 13 тысяч жителей Агадыра и прилегающих населённых пунктов.

В здании полностью обновлены служебные и бытовые помещения, оборудован спортивный зал «Batyr Team», созданы условия для круглосуточного несения службы и отдыха спасателей. Построен новый ангар на шесть единиц пожарно-спасательной техники.

«Обновляя здания и модернизируя техническое оснащение подразделений, мы создаём достойные условия для службы наших спасателей. Главная задача – обеспечить своевременную помощь людям, независимо от того, где они живут», – подчеркнул глава МЧС.

Открытие обновлённого пожарного поста стало долгожданным событием для ветерана службы гражданской защиты Мурата Туякова.

«Я ждал этого момента 25 лет своей службы. И даже если я сейчас здесь не работаю, я очень рад за всех», – поделился ветеран.

В день открытия министр передал подразделению ключи от новой специальной автомашины повышенной проходимости, а также вручил ведомственные награды сотрудникам и предпринимателям, внёсшим вклад в обновление объекта.

Сегодня безопасность жителей обеспечивают 17 сотрудников пожарного поста. Подразделение полностью укомплектовано личным составом.