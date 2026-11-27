В селе Карагаш Тайыншинского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие обновлённого пожарного поста в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Объект обеспечит противопожарную защиту четырёх населённых пунктов: сёл Карагаш, Калиновка, Константиновка и Тапшил. Под защитой находятся 363 двора, где проживают 1165 человек.

В церемонии открытия приняли участие представители местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

Пожарный пост организован на базе одного из товариществ с ограниченной ответственностью. В распоряжении формирования имеются две пожарные автоцистерны, оснащённые необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием. Подготовку прошли 7 добровольных пожарных.

Пожарный пост позволит повысить уровень противопожарной защиты сельского населения, обеспечить своевременное реагирование на возгорания и оперативно оказывать помощь до прибытия профессиональных подразделений.

Открытие формирования станет важным шагом в укреплении системы пожарной безопасности сельских населённых пунктов и защите жителей от чрезвычайных ситуаций.