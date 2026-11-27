В селе Кайнар Алгинского района Актюбинской области состоялось открытие 331-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост обеспечит безопасность 1 249 жителей трех сельских округов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима Алгинского района Талгат Султанов и заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Айбат Жанабергенов.

Пожарный пост создан при поддержке местных исполнительных органов. Для несения службы сформирована команда из семи сотрудников. Министерство по чрезвычайным ситуациям предоставило пожарную технику для оперативного реагирования на возгорания и оказания помощи населению.

Открытие нового поста позволит сократить время реагирования на пожары в сельской местности, повысить уровень противопожарной защиты населенных пунктов и оказывать помощь до прибытия профессиональных подразделений. Развитие сети «Ауыл құтқарушылары» укрепляет систему безопасности отдаленных сел и делает экстренную помощь доступнее для жителей.