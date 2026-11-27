В поселке Куйган Куйганского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области состоялось открытие нового добровольного противопожарного формирования в рамках программы «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост будет обеспечивать безопасность трех населенных пунктов с общей численностью населения 1 200 человек.

В церемонии открытия приняли участие представители ДЧС Восточно-Казахстанской области, руководство Курчумского района, аким сельского округа, местные жители и спасатели.

Пост оборудован для круглосуточного несения службы. В здании предусмотрены бокс для пожарной техники, диспетчерская, служебные и бытовые помещения. Подразделение обеспечено необходимой техникой, средствами связи и экипировкой.

В ходе церемонии благодарственные письма вручили гражданам, оказавшим содействие в строительстве, оснащении и организации работы поста. Завершилось мероприятие высадкой деревьев и благоустройством прилегающей территории.