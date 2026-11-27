В селе Токтамыс Абайского района области Абай состоялось открытие нового пожарного поста в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары». Объект обеспечит противопожарную защиту 163 дворов, где проживают 628 человек и расположены 45 крестьянских хозяйств.

В церемонии приняли участие аким Абайского района Мейіржан Серікболсынұлы и заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Данияр Алимкин.

Новый объект создан при поддержке местных исполнительных органов. Пожарный пост позволит повысить уровень противопожарной защиты сельского населения, обеспечить своевременное реагирование на возгорания и оперативно оказывать помощь до прибытия профессиональных подразделений.

Открытие формирования станет важным шагом в укреплении системы пожарной безопасности сельских населённых пунктов и защите жителей от чрезвычайных ситуаций.