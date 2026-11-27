В Казахстане продолжается республиканская декада пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі». Шестой день профилактической акции посвящен защите людей старшего возраста и прошел под девизом «Аға буын – сенімді қорғауда!» («Старшее поколение под надежной защитой!»).

В рамках тематического дня по всей стране проведено 728 встреч с пожилыми гражданами, охвачено 4 818 человек. В мероприятиях приняли участие 237 ветеранов противопожарной службы. В ходе подворовых обходов посещено свыше 5 тысяч жилых домов и квартир, проинструктировано около 5,3 тысячи граждан. Выявлено 828 нарушений требований пожарной безопасности, установлено 523 датчика угарного газа. Очищено 64 дымохода, отремонтированы 23 отопительные печи, в 88 домах выполнен ремонт электропроводки.

В Костанае сотрудники ДЧС посетили дом престарелых «Благодать». Во встрече приняли участие начальник ДЧС Костанайской области, ветеран органов гражданской защиты и депутат областного маслихата А. Сотников. Для постояльцев организовали практические занятия по правилам безопасной эвакуации при пожаре, применению первичных средств пожаротушения и соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В Костанайской области на учете находятся более 5 тысяч семей, нуждающихся в повышенном внимании. Более чем в 760 домах проведена очистка дымоходов от сажи. Для защиты жителей приобретено около 1 300 датчиков угарного газа.

В Северо-Казахстанской области спасатели посетили дома престарелых в Петропавловске и Центр социального обслуживания в селе Смирново. С постояльцами провели профилактические беседы, напомнили порядок действий при возникновении пожара, организовали тренировку по эвакуации и продемонстрировали пожарную технику. Одному из ветеранов органов гражданской защиты установили автономный дымовой извещатель. Особое внимание безопасности старшего поколения уделяется в рамках профилактической работы в жилом секторе. В Северо-Казахстанской области подворовыми обходами охвачено более 36 тысяч домов и свыше 65 тысяч жителей. На учете ДЧС состоят более 5 400 домов социально уязвимых категорий населения, где проживают свыше 20 тысяч человек.

МЧС напоминает, что люди старшего возраста могут нуждаться в дополнительном внимании и помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Своевременная профилактика, установка автономных пожарных извещателей и датчиков угарного газа, знание правил безопасного поведения помогают предупредить трагедии и сохранить жизни.