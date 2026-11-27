МЧС призывает соблюдать меры безопасности на дорогах
Дорожные происшествия, снежные заносы, резкое ухудшение погоды или вынужденная остановка на трассе могут создать угрозу жизни и здоровью людей.
МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.
При обращении важно сообщить:
- точное местонахождение или километр автодороги;
- характер происшествия;
- количество людей, нуждающихся в помощи;
- наличие пострадавших;
- контактный номер телефона.
Если автомобиль оказался в снежном заносе или вы не можете продолжить движение из-за непогоды, не подвергайте себя дополнительному риску. По возможности оставайтесь в автомобиле, сообщите о своём местонахождении по номеру 112 и ожидайте помощи.
Перед поездкой проверяйте прогноз погоды и предупреждения о дорожной обстановке.
Помните: соблюдение мер безопасности и своевременный вызов помощи могут спасти жизнь. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.