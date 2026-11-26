В поселке Молодежный Карагандинской области министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов открыл обновленный пожарный пост №28. После реновации здесь под одной крышей работают пожарные-спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.

Подразделение обеспечивает безопасность более 6 тысяч жителей, реагирует на происшествия на автомобильных трассах и участвует в защите государственного национального природного парка «Буйратау» от природных пожаров.

На базу пожарного поста передислоцирован трассовый медико-спасательный пункт Центра медицины катастроф. Его сотрудники круглосуточно выезжают на места дорожно-транспортных происшествий и оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Зона ответственности пункта охватывает участок трассы в радиусе 50 километров.

Здание, введенное в эксплуатацию в 1967 году, прошло масштабную реновацию. Обновлены служебные и спальные помещения, оборудована кухня, открыт спортивный зал «Batyr Team». Расширен ангар для размещения пожарно-спасательной техники и реанимобиля.

Преобразилась и прилегающая территория: высажены деревья и декоративные растения, обустроена зона отдыха с беседкой, установлена скульптурная композиция.

В ходе открытия глава МЧС вручил ключи от новой техники и ведомственные награды сотрудникам и представителям организаций, внесшим вклад в обновление объекта.

МЧС развивает сеть универсальных спасательных подразделений по всей стране. Совместное дежурство пожарных-спасателей и сотрудников Центра медицины катастроф позволяет проводить спасательные работы и оказывать медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.