В Карагандинской области завершилась масштабная реновация пожарной части №17 поселка Осакаровка. Обновленный объект, обеспечивающий безопасность более 10 тысяч жителей, открыл министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.

Здание, введенное в эксплуатацию в 1960 году, сегодня объединяет пожарную часть и отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района. Совместное размещение подразделений создает условия для координации профилактической работы и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В рамках реновации реконструировано административное здание, построен ангар на шесть единиц пожарно-спасательной техники. Обновлены служебные кабинеты, спальные помещения, столовая, гаражный бокс и фасад здания.

Особое внимание уделено условиям службы и восстановления личного состава. Оборудована комната психологической разгрузки, открыт спортивный зал «Batyr Team» для физической подготовки пожарных-спасателей.

Преобразилась и прилегающая территория: высажены деревья, проведено озеленение, обустроена зона отдыха для сотрудников. Архитектурным акцентом территории стала скульптурная композиция.

В ходе открытия глава МЧС вручил ключи от новой специальной машины, которая пополнит автопарк подразделения. Ведомственными наградами отмечены сотрудники и представители организаций, внесшие вклад в обновление объекта.

Реновация объекта стала частью работы МЧС по модернизации пожарно-спасательной инфраструктуры страны, техническому оснащению территориальных подразделений и созданию современных условий службы спасателей.