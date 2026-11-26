В селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области открылось 328-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары».

Пост расположен в 19 километрах от ближайшей пожарной части и обеспечит противопожарную безопасность двух населённых пунктов с общей численностью населения порядка 15 тысяч человек.

Строительство объекта осуществлено за счёт средств местного товарищества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день объект полностью укомплектован необходимым оборудованием и личным составом.

Открытие нового формирования будет способствовать повышению уровня пожарной безопасности, защите жителей и объектов сельского хозяйства, а также сокращению времени реагирования на чрезвычайные ситуации.