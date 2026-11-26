По всей стране спасатели проводили мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности среди людей с особыми потребностями, пожилых граждан и сотрудников социальных учреждений.

В рамках пятого дня декады по республике проведено 208 профилактических мероприятий, которыми охвачено свыше 10 тыс. человек, в том числе 2184 людей с инвалидностью и особыми потребностями. Организовано 145 инструктажей и практических занятий, проведено 77 учебных эвакуаций. К профилактической работе привлечено 108 социальных и образовательных учреждений, задействовано 1076 сотрудников МЧС. Особое внимание уделяется доступности информации, адаптации систем оповещения и отработке безопасной эвакуации с учётом индивидуальных потребностей людей.

В Алматы мероприятие прошло с участием советника Министра по чрезвычайным ситуациям по вопросам инклюзии Меруерт Кулахметовой, заместителя акима Бостандыкского района Мираса Зейнолдина, заместителя начальника ДЧС Алматы Ануара Юсупова, представителей социальных учреждений и людей с особыми потребностями. Теоретическая часть состоялась в Городском центре обучения и подготовки населения к ЧС. Участникам показали обучающий видеоролик с субтитрами и голосовым сопровождением, с помощью сурдопереводчика разъяснили правила безопасности. Также продемонстрировали световые оповещатели, звуковые и речевые сигналы, а для людей с нарушением зрения подготовили памятки со шрифтом Брайля. Практическую часть провели в Центре социальных услуг «Алатау». По сценарию учений пожар возник на первом этаже здания, а на четвёртом находился человек, который не мог самостоятельно эвакуироваться. Спасатели отработали его эвакуацию с помощью автолестницы. Всего из здания эвакуировали 200 человек, в том числе 150 получателей социальных услуг и 50 сотрудников центра.

В Актюбинской области профилактические мероприятия проходят во всех районах. Особое внимание уделяется пожилым людям, людям с инвалидностью и социальным объектам. В рамках акции специалисты посетили Актюбинское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых. Совместно с профильными специалистами проверили системы пожарной сигнализации, устранили выявленные недостатки и провели техническое обслуживание огнетушителей. С сотрудниками учреждения также организовали разъяснительные беседы и практические занятия по отработке действий при пожаре и эвакуации.

МЧС продолжает работу по формированию доступной среды безопасности. Системы оповещения, обучение и планы эвакуации должны учитывать потребности всех категорий населения. Главная задача обеспечить каждому человеку возможность своевременно получить информацию об угрозе, правильно сориентироваться и безопасно покинуть здание при чрезвычайной ситуации.