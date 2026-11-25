В селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области состоялось открытие 327-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары».

Пожарный пост расположен в 20 километрах от ближайшей пожарной части и будет обеспечивать противопожарную безопасность одного населённого пункта с численностью населения около 3 500 человек. Строительство объекта осуществлено за счёт средств местных исполнительных органов.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пост оснащён пожарной техникой. На сегодняшний день он полностью укомплектован необходимым оборудованием и личным составом.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень пожарной безопасности, сократить время прибытия подразделений и обеспечить надёжную защиту жителей села.