Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов посетил пожарную часть № 3 Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, где функционирует единая диспетчерская служба по приему и обработке экстренных вызовов по номерам 101 и 112.

В ходе посещения министр ознакомился с организацией работы службы, её техническим оснащением и современными цифровыми решениями. Представитель компании IT Space продемонстрировал главе ведомства функциональные возможности разработанного программного обеспечения, основные рабочие инструменты и алгоритмы обработки поступающих вызовов.

Особое внимание было уделено работе единой системы приёма вызовов по номерам 101 и 112, автоматизации диспетчерских процессов, оперативной передаче информации и координации действий экстренных служб.

Единая диспетчерская служба обеспечивает централизованный приём обращений граждан, обработку информации о происшествиях и своевременное направление необходимых сил и средств к месту вызова. Интеграция процессов позволяет повысить эффективность взаимодействия подразделений и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также министр ознакомился с условиями несения круглосуточного дежурства, организацией работы диспетчерского состава и возможностями дальнейшего развития службы.

Развитие единой диспетчерской системы является важным направлением цифровой трансформации МЧС. Внедрение современных технологий направлено на повышение оперативности реагирования, совершенствование межведомственного взаимодействия и обеспечение своевременной помощи населению.