В Казахстане продолжается республиканская декада пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі». Второй день мероприятий прошел под девизом «Қауіпсіз үй – бақытты отбасы» («Безопасный дом – счастливая семья»). Главная задача предупредить пожары и отравления угарным газом в отопительный период.

Спасатели совместно с представителями акиматов, полиции, газовых и коммунальных служб, волонтерами проводят подворовые обходы, проверяют состояние отопительных систем, дымоходов и электропроводки, разъясняют жителям правила безопасной эксплуатации оборудования. Особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью.

Так, в Туркестанской области начальник ДЧС посетил Отырарский район, где ознакомился с условиями проживания социально уязвимых семей. Специалисты проверили печное отопление, дымоходы и электрические сети, а также проконсультировали жителей по вопросам предупреждения пожаров и отравления угарным газом. В Алматинской области профилактическая акция прошла в городе Конаев. К работе подключились спасатели, представители местных исполнительных органов, полиции, газовой и энергетической служб, а также волонтеры. В домах многодетных семей проверили отопительные приборы, газовое оборудование и электропроводку, установили датчики угарного газа. Детям вручили памятки и подарки.

По итогам второго дня республиканской декады профилактическими мероприятиями охвачено более 25 тысяч жилых домов и квартир, проинструктировано свыше 55 тысячи человек. МЧС напоминает: Безопасность дома начинается с ответственности каждого. Своевременная проверка отопления и соблюдение простых правил помогут предотвратить пожар и сохранить человеческие жизни.