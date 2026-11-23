21 ноября по всему Казахстану стартовала республиканская декада пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі», в рамках принципа «Закон и порядок». В течение десяти дней спасатели совместно с акиматами, полицией, газовыми службами и волонтерами проводят адресную профилактическую работу с населением. Старт республиканской кампании состоялся в Астане. Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов принял участие в подворовом обходе жилого массива Коктал. Вместе с сотрудниками МЧС, представителями акимата, полиции и аварийной газовой службы 104 он посетил дома пенсионеров и многодетных семей.

Первый день декады прошел под девизом «Қауіпсіздік әр үйде». Основная цель мероприятий предупреждение пожаров и отравлений угарным газом в жилом секторе в период отопительного сезона. Профилактические мероприятия охватили все регионы страны. Особое внимание уделено многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам и людям с инвалидностью. В ходе встреч с жителями специалисты напомнили о правилах безопасной эксплуатации печного отопления, газового оборудования и электроприборов, а также разъяснили порядок действий при срабатывании пожарных извещателей.

Профилактическая работа активно ведется во всех регионах. В Восточно-Казахстанской области первый день декады прошел под знаком безопасности частных домов. Сотрудники уделили особое внимание исправности печного отопления, наличию пожарных извещателей и предупреждению отравлений угарным газом. В области Абай организована адресная работа с семьями, нуждающимися в особом внимании. Специалисты проводят разъяснительные беседы, проверяют состояние отопительных систем и оказывают практическую помощь в установке автономных пожарных извещателей.

По итогам профилактическими мероприятиями охвачено более 20 тысяч жилых домов и квартир, проинструктировано свыше 53,4 тысячи человек. В рамках оказания практической помощи выполнено 124 работы по ремонту печей и систем отопления, отремонтировано 106 участков электропроводки, очищено более 227 дымоходов. Кроме того, в домах установлено 1 193 автономных пожарных извещателя. Профилактическая работа в рамках декады продолжается.

МЧС напоминает: в отопительный период необходимо следить за исправностью печей, дымоходов и электроприборов, не оставлять их без присмотра, не перегружать электросети, соблюдать правила эксплуатации газового оборудования, не оставлять детей рядом с источниками огня и установить пожарные извещатели.