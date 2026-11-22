С 20 по 23 ноября 2026 года в городе Нойзидль-ам-Зе (Австрия) проходит XXVII Международная конференция Международной спортивной федерации пожарных и спасателей (МСФПС), объединившая представителей 20 стран.

Республику Казахстан на международном мероприятии представляют вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Рамиль Камалов и исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская спортивная федерация пожарных и спасателей» Даурен Данаев.

В рамках конференции рассматриваются актуальные вопросы развития международного сотрудничества, совершенствования деятельности Федерации, а также организации чемпионатов мира и международных соревнований по пожарно-спасательному спорту в 2027 году.

В ходе мероприятия Рамиль Камалов выступил с докладом главного судьи прошедших чемпионатов мира среди юношей и юниоров, девушек и юниорок, представив информацию об организации и проведении соревнований, их результатах и основных аспектах судейской работы.

Особое внимание участников конференции уделено предстоящим международным соревнованиям, которые в 2027 году примет Республика Казахстан. В городе Алматы планируется проведение XVI чемпионата мира среди юношей и юниоров, а также XII чемпионата мира девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

В рамках презентации казахстанская сторона представила участникам конференции информацию о спортивной и организационной инфраструктуре города Алматы, возможностях размещения участников, проведения тренировок и соревнований, а также о подготовительной работе к предстоящим чемпионатам мира.

Проведение соревнований такого уровня станет важным этапом в развитии пожарно-спасательного спорта в Казахстане, укреплении международного спортивного сотрудничества и повышении авторитета страны на мировой арене.

Также в рамках конференции представителям делегации Республики Казахстан были вручены памятные медали в честь 25-летия Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Участие Казахстана в международной конференции подтверждает приверженность страны развитию пожарно-спасательного спорта, расширению международного взаимодействия и укреплению сотрудничества между национальными федерациями и пожарно-спасательными службами.