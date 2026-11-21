21 ноября в Астане при участии министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова состоялась презентация специальной площадки для пожарной техники на территории жилого комплекса «Гранд Алатау». Она предназначена для беспрепятственного размещения автолестниц и автоподъёмников при спасении людей с верхних этажей многоэтажных зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации неправильно припаркованные автомобили могут перекрыть подъезд к зданию и помешать работе спасателей. Специальные площадки позволяют пожарной технике занять необходимую позицию у фасада, обеспечивая доступ к верхним этажам.

В Казахстане введены новые строительные требования, предусматривающие устройство специальных площадок для пожарной техники при строительстве жилых зданий. Для зданий высотой от 10 до 28 метров расстояние от края пожарного проезда до стены составляет 5-8 метров, для зданий выше 28 метров - 8 - 10 метров. Покрытие должно выдерживать нагрузку специальной техники, а места её размещения оставаться свободными от препятствий.

При этом сотрудники МЧС ведут разъяснительную работу с кооперативами собственников квартир (КСК) и объединениями собственников имущества (ОСИ) действующих жилых комплексов по созданию аналогичных площадок. Основное внимание уделяется организации свободного подъезда, нанесению специальной разметки и недопущению парковки автомобилей в местах установки пожарной техники.

За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 597 КоАП РК. В зависимости от характера нарушения и его повторности могут применяться штрафы, установленные законодательством.

МЧС призывает жителей, КСК и ОСИ не загромождать подъезды к многоквартирным домам и обеспечивать свободный доступ к специальным площадкам. Каждый метр свободного пространства у здания может иметь решающее значение при спасении человеческих жизней.