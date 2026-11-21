21 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов дал старт республиканской декаде пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі». Первое мероприятие прошло в столичном районе Коктал. Декада охватит все регионы Казахстана в рамках принципа «Закон и порядок». Главная цель — предупредить возгорания, отравления угарным газом и гибель людей в отопительный период.

Вместе с сотрудниками МЧС в рейде участвовали представители столичного акимата, полиции и аварийной газовой службы 104. Министр посетил дома пенсионеров и многодетных семей. Среди них — семья с шестью детьми, в доме которой 1 августа произошло возгорание. Специалисты прочистили дымоход и установили автономный пожарный извещатель. Всего в ходе обхода очистили четыре дымохода, установили три датчика и проверили состояние отопительных систем и электропроводки.

«В ближайшие дни спасатели посетят жилые дома, школы, детские сады, больницы, социальные учреждения и общежития. Особое внимание уделим одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью, включая граждан с нарушениями зрения, слуха и ограниченной мобильностью. Наша задача — вовремя выявлять опасность, помогать людям и предупреждать трагедии», — отметил министр Мурат Муханов.

С начала отопительного сезона в жилом секторе Казахстана зарегистрировано 787 пожаров. Погибли 33 человека, в том числе четверо детей, ещё 27 получили травмы. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадали 28 человек. В Астане зарегистрировано 38 пожаров, один человек погиб, двое получили травмы.

По всей стране спасатели посетили 93 579 домов социально уязвимых граждан и проинструктировали более 258 тысяч человек. С 15 августа установлено 19 787 датчиков обнаружения дыма и газа. При этом в 8 223 домах остаются неустранёнными 9 262 нарушения пожарной безопасности. В столице профилактическими обходами охвачено свыше 4 тысяч домов, включая все 695 семей социально уязвимых категорий, состоящих на учёте ДЧС.

В Казахстане также продолжается республиканская акция «Ата-анаңның үйін тексер» — «Проверь дом родителей». МЧС призывает граждан проверить исправность печей, дымоходов и электропроводки, установить пожарные извещатели и позаботиться о безопасности пожилых родителей и детей. Своевременная проверка дома может предотвратить трагедию и сохранить человеческие жизни.