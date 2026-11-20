В селе Кенащы района Биржан сал Акмолинской области состоялось открытие нового пожарного поста в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост расположен в 23 километрах от ближайшей пожарной части и призван обеспечить противопожарную безопасность одного населённого пункта с численностью населения 370 человек.

Строительство объекта осуществлено за счёт средств местного товарищества с ограниченной ответственностью. Для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации пост оснащён специальной техникой. На сегодняшний день он полностью укомплектован необходимым оборудованием и личным составом.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень защищённости сельского населения, сократить время прибытия пожарных подразделений и обеспечить более оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.