В селе Кокбай Абайского района области Абай открылось 325-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». С работой нового пожарного поста ознакомились аким области Абай Берік Уәли и заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Алексей Владимирович.

Новый пожарный пост предназначен для обеспечения безопасности села, в котором насчитывается 471 двор, проживает 1657 человек и расположено 95 крестьянских хозяйств. Пост оснащён боевой одеждой пожарного, пожарной автоцистерной и необходимым пожарно-техническим вооружением. Это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и своевременно приступать к ликвидации возгораний.

Открытие нового формирования будет способствовать повышению уровня пожарной безопасности, защите жителей и объектов сельского хозяйства, а также сокращению времени реагирования на чрезвычайные ситуации.