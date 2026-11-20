21 ноября в Астане министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов примет участие в старте республиканской декады пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі», проводимой в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

Состоится профилактический рейд по жилому сектору столицы с участием сотрудников МЧС, местных исполнительных органов, полиции и волонтёров.

В ходе подворового обхода особое внимание уделят безопасности пожилых людей, многодетных семей и социально уязвимых граждан. Специалисты проверят состояние отопительных приборов и электропроводки, разъяснят правила предупреждения пожаров и отравлений угарным газом, расскажут о необходимости установки пожарных датчиков.

Также в рамках мероприятия будет продемонстрирована специальная разметка для обеспечения беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники во дворах многоквартирных жилых домов.

Представители СМИ смогут увидеть профилактическую работу на местах, пообщаться с жителями и получить комментарии руководства МЧС.

Время сбора СМИ: 09:00–09:30 Место сбора: здание ДЧС г. Астаны, ул. А. Жангельдина, 24

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