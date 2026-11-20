С наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров в автотранспортных средствах. Низкие температуры, неисправность электропроводки, утечка топлива и неправильная эксплуатация отопительных устройств могут стать причиной возгорания автомобиля.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает водителям о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать пожара, необходимо регулярно проверять техническое состояние автомобиля, уделяя особое внимание исправности электропроводки, топливной системы и газового оборудования. Не допускается прогревать двигатель с помощью открытого огня, использовать самодельные нагревательные устройства, а также перегружать электросистему автомобиля.

Кроме того, каждый водитель должен иметь в автомобиле исправный огнетушитель и знать правила его применения.

При появлении запаха гари, дыма или признаков возгорания необходимо немедленно остановить автомобиль, заглушить двигатель, покинуть транспортное средство вместе с пассажирами и отойти на безопасное расстояние. О случившемся следует сообщить по номерам 101 или 112.

МЧС призывает автовладельцев не пренебрегать мерами предосторожности, своевременно проводить техническое обслуживание транспортных средств и помнить: соблюдение правил пожарной безопасности помогает сохранить жизнь, здоровье и имущество.