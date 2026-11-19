В Астане состоялся премьерный показ социальной драмы «Соңыра», посвящённой жизни и работе пожарных. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов.

18 ноября в столице прошёл премьерный показ художественного фильма «Соңыра». Картина стала одним из немногих отечественных игровых кинопроектов, в центре которых — профессия пожарного, служебный долг и человеческие судьбы сотрудников пожарно-спасательной службы.

«Соңыра» - социальная драма о людях, которые ежедневно приходят на помощь другим, но при этом сами сталкиваются с жизненными трудностями и непростыми решениями. Фильм затрагивает темы семьи, ответственности, человеческих отношений и ценности времени, проведённого с близкими.

Особенность картины - участие в съёмках действующих сотрудников МЧС Казахстана. Съёмочный процесс проходил в Усть-Каменогорске, в том числе на территории пожарной части № 9. Вместе с профессиональными актёрами в отдельных эпизодах снимались пожарные Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. В кадре также задействована пожарно-спасательная техника ведомства.

Перед началом премьеры для гостей организовали выставку современной пожарно-спасательной техники и оборудования.

На показ были приглашены ветераны органов гражданской защиты, действующий личный состав МЧС, представители съёмочной группы, журналисты и блогеры. Специально на премьеру из Восточно-Казахстанской области прибыли пожарные, принимавшие участие в съёмках фильма.

После просмотра министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов поблагодарил актёров и создателей картины за внимание к профессии пожарного и стремление показать её человеческую сторону.

Глава ведомства отметил значение художественных проектов, которые позволяют зрителям лучше понять повседневную жизнь пожарных, ответственность службы и испытания, с которыми сотрудники сталкиваются как на работе, так и за её пределами.

В ходе мероприятия министр вручил благодарственные письма актёрам Дариге Бадыковой и Олжасу Абаю, режиссёру Дархану Карипову и продюсеру Меруерт Жуссанбаевой.

С 19 ноября фильм «Соңыра» выходит в широкий прокат в кинотеатрах Казахстана.

Также запланирован региональный тур с участием актёров и создателей картины. Творческая команда посетит область Жетісу, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорду, где пройдут показы фильма и встречи со зрителями.

Выход художественной драмы «Соңыра» стал значимым событием для МЧС Казахстана. Картина знакомит широкую аудиторию с профессией пожарного через человеческие истории, раскрывая жизнь тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности граждан.