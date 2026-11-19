В селе Миласай Джангельдинского района Костанайской области состоялось открытие нового пожарного поста «Ауыл құтқараушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать противопожарную защиту двух населённых пунктов - сёл Миласай и Шили. Общая численность населения обслуживаемой территории составляет около 400 человек.

Пост оснащён боевой одеждой пожарного, пожарной автоцистерной и необходимым пожарно-техническим вооружением. Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень безопасности местных жителей и обеспечить своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.