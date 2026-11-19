В Казахстане за неполный год более чем вдвое выросло количество пунктов пожаротушения «Ауыл құтқарушылары» - со 150 в январе до 323 в ноябре 2026 года. Программа, запущенная Министерством по чрезвычайным ситуациям в 2025 году, меняет систему пожарной защиты сельских территорий. В отдалённых населённых пунктах появляются подготовленные пожарные из числа местного населения, способные приступить к тушению возгорания ещё до прибытия государственной противопожарной службы.

МЧС создаёт сеть сельских пунктов пожаротушения, организует подготовку сельских пожарных, обеспечивает их необходимой техникой и продолжает сопровождать работу пунктов после открытия. Такой подход особенно важен для сел, расположенных в десятках километров от ближайших пожарных подразделений МЧС.

От инициативы до республиканской сети

В январе 2026 года в 17 регионах Казахстана действовали 150 пунктов пожаротушения. В июне открылся 193-й, в августе - 248-й, в сентябре - 270-й, в октябре - 299-й. К середине ноября их количество достигло 323.

Таким образом, за неполный год сеть пополнилась 173 постами.

По актуальным данным, 323 пункта пожаротушения обеспечивают противопожарную защиту 1013 сельских населённых пунктов, в которых проживают более 996 223 человек.

Масштаб изменений особенно заметен на примере отдалённых сёл. Так, в Капитоновке Акмолинской области пожарный пост расположен в 71 километре от ближайшего государственного противопожарного подразделения. В зоне его обслуживания находятся пять населённых пунктов с населением более 3,2 тысячи человек.

Как устроена программа

«Ауыл құтқарушылары» объединяет возможности МЧС, акиматов, предпринимателей и сельских жителей. При этом за профессиональную подготовку и организацию работы добровольцев отвечает министерство.

МЧС передаёт пожарные автомобили, мотопомпы, защитную боевую одежду, оборудование и радиостанции. Акиматы участвуют в создании инфраструктуры, предприниматели помогают со строительством, ремонтом и оснащением помещений.

В зависимости от потребностей населённого пункта посты размещаются в новых или приспособленных зданиях. Здесь оборудуются гаражи для техники, диспетчерские, комнаты отдыха и бытовые помещения.

После открытия пунктов пожаротушения территориальные органы МЧС продолжают проводить практические занятия и совместные тренировки, поддерживая готовность пунктов к выездам.

Кто становится сельским спасателем

Основу формирований составляют жители самих сёл. Они хорошо знают местность, подъездные пути, расположение домов, хозяйственных объектов и источников водоснабжения.

Специальное пожарное образование для вступления в формирование не требуется. Первоначальная подготовка под руководством профессиональных пожарных МЧС занимает в среднем семь дней. Работники пунктов пожаротушения учатся тушить возгорания, работать с оборудованием, оказывать первую помощь и соблюдать меры безопасности.

Для связи с диспетчерами и государственными пожарными подразделениями им предоставляются рации. При поступлении сообщения о пожаре работники пунктов могут первыми прибыть на место, оценить обстановку и приступить к тушению. При необходимости по радиосвязи запрашиваются дополнительные силы.

Результаты в реальных происшествиях

Работа сельских формирований уже имеет конкретные результаты. За 2025 год добровольцы самостоятельно ликвидировали 753 возгорания, ещё более чем в 2 тысячах случаев действовали совместно с подразделениями государственной противопожарной службы.

Один из таких случаев произошёл в селе Маржанбулак Актюбинской области. При пожаре в детском саду местные работники пункта пожаротушения оперативно приступили к тушению. Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 50 детей.

В 2026 году сельские пункты пожаротушения продолжают участвовать в реагировании на происшествия. Только в Павлодарской области за первое полугодие работниками пунктов пожаротушения совершенор 87 выездов на пожары и загорания.

География продолжает расширяться

В ноябре новые пункты пожаротушения открылись сразу в нескольких регионах Казахстана.

В селе Коксарай Туркестанской области пункт пожаротушения создан для обслуживания четырёх сельских населённых пунктов, где проживают более 5 тысяч человек. В Кирово Северо-Казахстанской области новый пункт пожаротушения обеспечивает пожарную защиту четырёх сёл с населением более 800 жителей.

В Карагандинской области пункт пожаротушения появился в Жанатогане и Карагайлы. Первый пункт обслуживает два сельских населённых пункта с населением более 600 человек. Второй стал 323-м в стране и предназначен для защиты посёлка, где проживают свыше 4 тысяч жителей.

Новая архитектура пожарной безопасности

Развитие «Ауыл құтқарушылары» постепенно меняет организацию пожарной защиты сельского Казахстана. К существующей сети государственной противопожарной службы добавляются местные силы первоначального реагирования, которые могут начать тушение до прибытия основных расчётов.

За два года программа прошла путь от инициативы МЧС до сети, охватывающей сотни населённых пунктов. Её практический результат подтверждают реальные выезды, самостоятельно ликвидированные возгорания и участие работников пунктов в спасении людей.

Для сельских жителей это означает конкретное изменение: при возникновении пожара помощь может начать действовать непосредственно в населённом пункте. Созданная МЧС система позволяет сократить время до начала тушения и снизить зависимость от расстояния до ближайшей государственной пожарной части.