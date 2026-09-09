В селе Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области открылось 262-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность жителей трех населенных пунктов – сел Сулутобе, 1 Мая и Жаназар, где в общей сложности проживают 2 998 человек.

Новый объект построен при поддержке местного предпринимателя и жителей села. В целях укрепления материально-технической базы противопожарного формирования от МЧС переданы комплекты боевой одежды, пожарный автомобиль, оснащенный необходимым пожарно-техническим оборудованием и инвентарем. Кроме того, пожарный пост оборудован стационарными средствами связи, позволяющими обеспечить постоянное взаимодействие с ближайшим профессиональным пожарным подразделением. Наличие устойчивой связи позволит оперативно передавать информацию о происшествиях и при необходимости привлекать дополнительные силы и средства.

Функционирование нового поста позволит сократить время реагирования на возможные происшествия, своевременно принимать первоочередные меры при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.