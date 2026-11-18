В Казахстане более 93 тысяч домов социально уязвимых граждан находятся на особом контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям. В преддверии зимних морозов МЧС продолжает адресную работу по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом, уделяя особое внимание безопасности пожилых людей.

С августа текущего года в жилом секторе очищено 6,1 тысячи дымоходов, отремонтировано 3,1 тысячи печей и 3,4 тысячи систем электроснабжения. Установлено свыше 93 тысяч пожарных датчиков. Эти меры направлены на устранение неисправностей, которые могут привести к пожарам и отравлениям угарным газом.

За общей статистикой стоят конкретные истории. В Петропавловске сотрудники ДЧС совместно с представителями местных исполнительных органов и волонтёрами проводят повторные профилактические посещения домов, где ранее были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Один из примеров - дом жительницы Рабочего посёлка Ксении Падеркиной. Во время повторного посещения специалисты помогли установить предтопочный лист, устранить щели и привести в порядок отдельные элементы печного оборудования. Ранее хозяйке были даны рекомендации по устранению нарушений, однако самостоятельно выполнить все необходимые работы ей не удалось.

Подобная адресная помощь особенно важна для граждан, которые в силу возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств не могут самостоятельно обеспечить безопасное состояние своего жилья.

Актуальность профилактических мер подтверждает статистика. В прошедшем отопительном периоде более 55% пожаров произошло в жилом секторе. Среди основных причин - нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Особое внимание МЧС уделяет республиканской акции «Ата-анаңның үйін тексер» - «Проверь дом родителей». Её цель - привлечь внимание казахстанцев к безопасности пожилых родственников и необходимости своевременного устранения пожарных рисков.

В рамках акции сотрудники МЧС совместно с акиматами и волонтёрами проводят профилактические мероприятия, оказывают адресную помощь и призывают граждан лично проверить состояние отопительных систем в домах своих родителей.

МЧС призывает казахстанцев не откладывать заботу о безопасности близких. Проверьте состояние печей, дымоходов и электропроводки в домах родителей, убедитесь в исправности отопительного оборудования и своевременно устраните выявленные неисправности.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112.