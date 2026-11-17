Для готовности органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода, проведены региональные командно-штабные учения «Қыс-2026». Территориальные учения проходят в два этапа с учетом климатических особенностей регионов: I этап на севере и в центре страны. Основная цель учения - обеспечение безопасности населения, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также повышение готовности всех служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период.

В области Абай проведено командно-штабное учение «Қыс-2026». В ходе учения отработана готовность служб гражданской защиты, коммунальных и дорожных организаций, а также объектов жизнеобеспечения. Особое внимание уделено бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения, зимнему содержанию автомобильных дорог, обеспечению непрерывности транспортного сообщения, готовности аварийных служб, функционированию системы оповещения населения и взаимодействию государственных органов. Кроме того, была оценена готовность сил и средств оперативного реагирования, а также проведены практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.

В Коргалжинском районе Акмолинской области проведены командно-штабные учения «Қыс-2026». В ходе учений отработаны практические вводные по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на автодороге Коргалжын – Арыкты – Сабынды, спасению людей из снежного заноса на автодороге Коргалжын – Астана, а также тушению пожара и предотвращению угрозы взрыва при аварийной ситуации на районной котельной.

По итогам учений службы гражданской защиты продемонстрировали слаженность взаимодействия, оперативность и готовность к выполнению поставленных задач в условиях зимнего периода.

В Астане прошли командно-штабные учения «Қыс-2026». Первый этап - теоретический. На базе ДЧС заслушаны руководители служб гражданской защиты, рассмотрены вопросы взаимодействия и алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в зимний период. Второй этап - практический. Проведён строевой смотр личного состава, специальной, аварийно-спасательной и коммунальной техники, а также оборудования для работы в зимних условиях. На базе средней школы № 29 развёрнут пункт приёма пострадавшего населения. В ходе учений оценены готовность личного состава, оснащённость техникой и оборудованием, а также слаженность действий служб при реагировании на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период.

В Восточно-Казахстанской области в рамках командно-штабных учений «Қыс-2026» отработаны действия органов управления и служб гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода. Участники учений проверили готовность областного отряда экстренного реагирования к оперативному выдвижению, а также отработали взаимодействие при ликвидации техногенной аварии на объекте теплоснабжения, сопровождавшейся возгоранием электрооборудования котельной. Кроме того, на 98-м километре автодороги «Усть-Каменогорск – Таргын-Самарское» смоделировали сход двух лавин, в результате которого под снежным завалом оказался автомобиль с пассажирами, а автобус с детьми был заблокирован между снежными массами. Спасатели с привлечением кинологических расчётов провели поисково-спасательные работы, эвакуировали людей, специалисты Центра медицины катастроф оказали пострадавшим медицинскую помощь, а дорожные службы расчистили трассу. Подобные учения проводятся ежегодно с учётом сложных климатических условий региона, характеризующихся низкими температурами, метелями и лавинной опасностью. Для оперативного реагирования в области предусмотрено 3 360 человек личного состава и 905 единиц техники, в том числе 128 единиц повышенной проходимости. Дополнительно на республиканской автодороге «Усть-Каменогорск – Семей» в селе Привольное Уланского района функционирует трассовый медико-спасательный пункт Центра медицины катастроф.

В Западно-Казахстанской области проведено командно-штабное мероприятие «Қыс-2026». В ходе подготовительных мероприятий было отработано 40 вводных, в том числе 39 практических и 1 теоретическая задача. К работе территориальных штабов районных подразделений были привлечены наблюдатели, которые непосредственно контролировали действия участников.

В Павлодарской области прошли областные командно-штабные учения «Қыс-2026». В городах и районах области отработаны 68 вводных, основная практическая часть прошла в посёлке Атамекен города Павлодара. По легенде, из-за резкого перепада температуры, сильного ветра и обледенения были повреждены линии электропередачи, в результате чего без электричества остались 60 частных домов. Также смоделировали снежные заносы на республиканской трассе, где оказались заблокированы 24 автомобиля с 55 пассажирами. Спасатели провели поисковые работы, оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и организовали эвакуацию, в том числе с использованием железнодорожного транспорта во взаимодействии с КТЖ. Дополнительно отработали расчистку железнодорожных путей и развёртывание пункта обогрева. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в регионе подготовлена группировка сил гражданской защиты численностью 2 212 человек и 1 073 единицы техники. Всего в области подготовлено 189 пунктов обогрева общей вместимостью около 16 тысяч человек. Для оперативного реагирования на зимние чрезвычайные ситуации ДЧС располагает 51 единицей высокопроходимой техники. Проведённые учения позволили проверить готовность экстренных служб и отработать взаимодействие по защите и эвакуации населения в условиях сложной зимней погоды.

Аналогичные тренировки проведены в других регионах страны.