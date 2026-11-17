Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать по запаху. Поэтому важно заранее позаботиться о безопасной эксплуатации печей, отопительного оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов.

Опасность может возникнуть при повреждении печи, нарушении тяги, скоплении сажи в дымоходе или недостаточном воздухообмене.

Перед началом и в период отопительного сезона необходимо:

убедиться в исправности печей и отопительных приборов;

очистить дымоходы от сажи;

осмотреть печь и убедиться в отсутствии трещин и других повреждений;

установить перед топкой металлический предтопочный лист;

проверить состояние электропроводки, розеток и выключателей;

установить пожарный извещатель;

не сушить одежду и другие горючие материалы вблизи источников тепла.

При выявлении дефектов печи, дымохода или отопительного оборудования необходимо обратиться к специалистам и провести соответствующий ремонт. Эксплуатация неисправных устройств недопустима. Также важно не перекрывать вентиляционные каналы и следить за достаточным поступлением свежего воздуха в помещение. Дополнительной мерой защиты является автономный датчик угарного газа. Его необходимо установить и периодически проверять в соответствии с инструкцией производителя.

При подозрении на наличие угарного газа следует немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух и вызвать экстренные службы по номеру 112. При головной боли, головокружении, слабости или тошноте необходимо обратиться за медицинской помощью. Помните: угарный газ не имеет цвета и запаха. Безопасность начинается с исправной печи, чистого дымохода, свободного воздухообмена и своевременного выявления опасности.