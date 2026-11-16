Зимой автомобиль требует особого внимания

С наступлением холодов автомобилисты всё чаще прогревают свои автомобили. Однако в зимний период возрастает и риск возникновения пожаров. Неисправность электропроводки, утечка топлива или неправильное использование отопительных устройств могут привести к возгоранию.

Чтобы избежать пожара, соблюдайте правила безопасности:

Регулярно проверяйте исправность электропроводки, аккумулятора и топливной системы.

Не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра.

Не используйте открытый огонь и самодельные устройства для прогрева автомобиля.

Не прогревайте автомобиль в закрытом гараже без надлежащей вентиляции.

Держите в автомобиле исправный огнетушитель и знайте, как им пользоваться.

Не допускайте скопления горючих материалов в моторном отсеке.

Своевременно проходите техническое обслуживание автомобиля.

При появлении запаха горелой проводки, дыма или признаков возгорания остановите автомобиль, заглушите двигатель, покиньте салон и вызовите пожарных по номеру 101 или 112.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сохранить ваше имущество и жизнь!