В поселке Карагайлы Каркаралинского района Карагандинской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» открыли 323-е добровольное противопожарное формирование.

Пожарный пост позволит обеспечить безопасность населённого пункта с общей численностью населения более 4000 человек.

Объект открыт при поддержке местных исполнительных органов и ТОО «Корпорация Казахмыс», оказавшего спонсорскую помощь в развитии противопожарной инфраструктуры на селе.

В здании оборудованы бокс для техники, диспетчерская, комната отдыха, кухня и санитарный узел с душевой. Предусмотрено электрическое отопление, позволяющее поддерживать необходимые условия для круглосуточного дежурства.

В ходе мероприятия руководство ДЧС вручило благодарственные письма гражданам, внесшим вклад в строительство и обустройство объекта. Новый пост позволит сократить время прибытия пожарных подразделений и повысить уровень безопасности жителей региона