В селе Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» состоялась церемония открытия 322-го добровольного противопожарного формирования.

Новый пожарный пост позволит обеспечить безопасность двух населённых пунктов, расположенных вдали от районного центра, с общей численностью населения более 600 человек. Его открытие повысит уровень защищённости сельских жителей и расширит возможности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Объект открыт при поддержке местных исполнительных органов, а также ТОО «GoldCorp», оказавшего спонсорскую помощь в развитии противопожарной инфраструктуры сельской местности.

На посту созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы личным составом. Он оснащён пожарным автомобилем, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием и специальной одеждой.

Запуск нового подразделения позволит оперативнее реагировать на пожары, сократить время прибытия сил и средств к месту происшествия, а также усилить профилактическую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Подобные проекты, реализуемые в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», направлены на укрепление пожарной безопасности в отдалённых населённых пунктах, защиту жизни и имущества граждан.