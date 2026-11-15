В Казахстане открылось 322-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»
В селе Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» состоялась церемония открытия 322-го добровольного противопожарного формирования.
Новый пожарный пост позволит обеспечить безопасность двух населённых пунктов, расположенных вдали от районного центра, с общей численностью населения более 600 человек. Его открытие повысит уровень защищённости сельских жителей и расширит возможности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Объект открыт при поддержке местных исполнительных органов, а также ТОО «GoldCorp», оказавшего спонсорскую помощь в развитии противопожарной инфраструктуры сельской местности.
На посту созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы личным составом. Он оснащён пожарным автомобилем, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием и специальной одеждой.
Запуск нового подразделения позволит оперативнее реагировать на пожары, сократить время прибытия сил и средств к месту происшествия, а также усилить профилактическую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Подобные проекты, реализуемые в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», направлены на укрепление пожарной безопасности в отдалённых населённых пунктах, защиту жизни и имущества граждан.