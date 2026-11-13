Делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ ознакомились с историческим наследием города и приняли участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Совместное озеленение стало символическим завершением международной встречи, объединившей спасательные ведомства стран СНГ. Участие в акции подчеркнуло общую приверженность сохранению окружающей среды и укреплению профессиональных связей между государствами.