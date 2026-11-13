Главы чрезвычайных ведомств стран СНГ поддержали акцию «Таза Қазақстан» в Туркестане

После завершения XXXVIII заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ в Шымкенте министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов вместе с зарубежными коллегами посетил Туркестан.

Знакомство с Туркестаном началось с городка ремесленников, где зарубежным гостям представили традиционные казахские ремёсла, национальные изделия и работы местных мастеров. Затем участники посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — выдающийся памятник средневековой архитектуры, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Делегации познакомились с историей мавзолея и его значением для культурного и духовного наследия Казахстана.

Культурная программа продолжилась в туристическом комплексе «Керуен-сарай», где зарубежные гости посетили летающий театр «Алтын Самұрық». Мультимедийное представление позволило участникам совершить виртуальное путешествие по историческим и природным достопримечательностям Казахстана, познакомиться с его культурой и национальными традициями.

Совместное озеленение стало символическим завершением международной встречи, объединившей спасательные ведомства стран СНГ. Участие в акции подчеркнуло общую приверженность сохранению окружающей среды и укреплению профессиональных связей между государствами.