В Шымкенте завершилось заседание руководителей спасательных ведомств стран СНГ

В Шымкенте в рамках XXXVIII заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств – участников СНГ министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов и руководители чрезвычайных ведомств стран-участниц ответили на вопросы журналистов. В центре внимания - совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, обмен опытом и дальнейшее сотрудничество в сфере защиты населения.

По итогам XXXVIII заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств– участников СНГ в Шымкенте состоя лось подписание итоговых документов. А также приняты согласованные решения по вопросам повестки дня и определены дальнейшие меры по совершенствованию совместной деятельности государств-участников СНГ в сфере гражданской защиты.