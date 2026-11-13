Казахстан переходит от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к заблаговременному выявлению угроз и снижению рисков. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов на XXXVIII заседании Межгосударственного совета по ЧС стран СНГ, проходящем в Шымкенте. Обращаясь к руководителям спасательных ведомств, министр подчеркнул, что масштабные паводки, природные пожары, землетрясения и техногенные аварии способны затрагивать территории сразу нескольких государств. Общие угрозы требуют согласованных действий, своевременного обмена информацией и готовности к совместному реагированию. В повестку международной встречи также включена инициатива Казахстана по созданию Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

Особое внимание Мурат Муханов уделил технологиям, позволяющим обнаруживать опасность до того, как она перерастёт в масштабную чрезвычайную ситуацию. В Казахстане искусственный интеллект уже применяется для раннего выявления пожаров в лесных массивах. На угольных шахтах внедряются системы поиска работников и контроля загазованности, а беспилотники помогают обследовать труднодоступные территории и находить людей. В модернизированном Командном центре МЧС сосредоточены цифровые инструменты мониторинга, анализа и прогнозирования угроз. Казахстан также готовится к новым технологическим рискам. На фоне роста количества электромобилей на 40% за последний год обновлены требования пожарной безопасности и алгоритмы тушения возгораний тяговых аккумуляторов.

Представляя возможности Казахстана по реагированию на крупные чрезвычайные ситуации, министр рассказал о развитии спасательной авиации и специализированных подразделений. Во всех регионах поэтапно создаются авиаотряды с постоянным базированием вертолётов. На Каспийском море развивается отряд «Теңіз жасағы», предназначенный для спасательных операций и ликвидации аварийных разливов нефти. В Алматы действует Южная база оперативного назначения «Алатау», рассчитанная на размещение до 100 тысяч пострадавших при масштабных ЧС. Одновременно расширяется сеть сельских спасательных подразделений. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» созданы 311 добровольных противопожарных формирований, обеспечивающих защиту более 975 населённых пунктов.

Отдельной темой выступления стало международное взаимодействие спасательных служб. Казахстанские специалисты проходят обучение в профильных учреждениях Беларуси и России, а Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина готовит кадры для Кыргызстана и Таджикистана. Мурат Муханов подчеркнул, что многолетний опыт взаимной помощи, совместной подготовки спасателей и обмена оперативной информацией создаёт основу для дальнейшего сотрудничества государств СНГ. Приоритетом остаётся своевременное предупреждение угроз и защита населения, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, способных выйти за пределы одной страны.