В Шымкенте проходит международное заседание руководителей спасательных ведомств стран СНГ

Сегодня, 13 ноября, в Шымкенте проходит XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Казахстан принимает международную встречу впервые за 11 лет. В мероприятии участвуют руководители спасательных ведомств государств СНГ и представители Исполнительного комитета Содружества. Заседание проходит под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурата Муханова.

В работе совета принимают участие министр МЧС России Александр Куренков, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Азизбек Икрамов, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рафаил Мирзоев, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Искендер Сулайманов, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Раджабали Рахмонали, директор Спасательной службы, заместитель министра внутренних дел Армении Арам Казарян. Исполнительный комитет СНГ представляет директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Евгений Клемезь.

Участники обсуждают совместное реагирование на масштабные чрезвычайные ситуации, совершенствование системы взаимного оповещения, подготовку спасателей и обмен опытом. По инициативе Казахстана на рассмотрение вынесен вопрос о создании Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. В повестку также включены вопросы развития научного сотрудничества, подготовки кадров и проведения международных соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Перед началом заседания зарубежные делегации ознакомились с выставкой пожарно-спасательной техники МЧС Казахстана. Гостям представили автомобили и оборудование, применяемые казахстанскими спасателями при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отдельная экспозиция была посвящена отечественным производителям, поставляющим оборудование для спасательных подразделений.