МЧС назвало пять причин пожаров в гаражах

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации гаражей. Нарушение правил хранения горючих материалов, неисправность электропроводки и неправильное использование оборудования могут стать причиной возгорания.

К наиболее распространённым факторам пожарной опасности относятся неисправная электропроводка, неправильная эксплуатация электроинструментов и зарядных устройств, нарушение правил использования отопительного оборудования, ненадлежащее хранение горюче-смазочных и других легковоспламеняющихся материалов, а также захламление помещений.

Особую опасность представляют хранение топлива и масел вблизи источников тепла, загромождение проходов и эвакуационных выходов. В гаражах недопустимо разводить открытый огонь, готовить шашлыки и коптить продукты. Такие действия могут привести к быстрому распространению огня и создать угрозу жизни и имуществу.

МЧС призывает владельцев гаражей регулярно проверять состояние электропроводки и отопительных приборов, использовать электрооборудование по назначению, хранить горючие вещества в безопасных местах и поддерживать порядок в помещениях. Соблюдение этих требований поможет предотвратить пожар и избежать тяжёлых последствий.