В Туркестанской области открыли новый пункт для мониторинга селей и оползней

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов открыл новый диспетчерский пункт «Казселезащиты» в городе Ленгере Туркестанской области. Объект предназначен для круглосуточного наблюдения за селеопасными, оползневыми и лавиноопасными территориями Толебийского района, где выявлены 96 потенциально опасных зон.

Новый модульный пункт построили менее чем за три недели за счёт средств частного «Фонда казахстанских спасателей». Здесь организован круглосуточный приём и передача оперативной информации о природной обстановке. Специалисты ведут наблюдение за семью гидрологическими постами, расположенными на реках Бадам, Сайрам-Су, Аксу и других горных водотоках. Гидрометеорологические сводки передаются трижды в сутки, а при осложнении обстановки каждые два часа.

В зоне ответственности «Казселезащиты» находятся 50 селеопасных, 44 оползневых и два лавиноопасных участка. В пределах этих территорий расположены сотни жилых домов и других объектов. По данным мониторинга, в селеопасных зонах проживает 1001 человек, в оползневых - 634, в лавиноопасных - 102. Постоянное наблюдение позволяет отслеживать изменения уровня воды и другие признаки природной опасности, своевременно передавать предупреждения и принимать меры для защиты населения.

Новый диспетчерский пункт обеспечит оперативное взаимодействие специалистов «Казселезащиты» со службами гражданской защиты при угрозе чрезвычайных ситуаций. Особое значение его работа имеет в периоды интенсивных осадков и снеготаяния, когда возрастает риск селей, оползней и резкого подъёма уровня воды в горных реках.