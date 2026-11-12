В МЧС отметили вклад IT-специалистов

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана состоялось награждение сотрудников ведомства и представителей IT-компаний, участвующих в цифровизации системы гражданской защиты. За профессионализм и вклад в развитие цифровых технологий приказом министра поощрены 35 человек.

Цифровые решения уже помогают спасать человеческие жизни. С начала года благодаря применению беспилотных летательных аппаратов обнаружены и спасены 73 человека. Дроны позволяют обследовать труднодоступные территории, находить пострадавших и передавать спасателям информацию с воздуха.

За этими результатами стоит работа специалистов, обеспечивающих надёжную связь, передачу данных и бесперебойную работу информационных систем. Их разработки помогают спасательным подразделениям быстрее получать сведения о происшествиях, координировать действия и оказывать помощь людям.

Награждение прошло в рамках мероприятия, посвящённого профессиональному празднику работников цифровизации и информационных технологий. Ведомственные награды и поощрения получили сотрудники МЧС, инженеры, разработчики и специалисты компаний-партнёров, внесшие вклад в развитие цифровой инфраструктуры ведомства.