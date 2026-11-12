В селе Гусаковка Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт новый пожарный пост на базе акимата Гусаковского сельского округа. Он обеспечит противопожарную защиту сразу четырёх населённых пунктов: сёл Гусаковка, Береславка, Корсаковка и Новосветловка. В зоне ответственности поста проживают более 1 тысячи человек, насчитывается около 400 домовладений.

На вооружении подразделения имеется пожарная автоцистерна. Она оснащена необходимым пожарно-техническим вооружением: пожарными рукавами, ручными и лафетными стволами, лестницами, спасательной верёвкой, оборудованием для подачи пены, средствами связи и инструментами для проведения аварийно-спасательных работ. Для несения службы подготовлены два сотрудника - пожарный и водитель, а также обучены четыре добровольных пожарных.

В здании оборудованы гараж для пожарной техники, диспетчерская, комната отдыха, кухня, раздевалка и санитарный узел с душевой. Объект оснащён отоплением на твёрдом топливе, электроснабжением, водоснабжением и канализацией. Созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства личного состава.

Открытие нового пожарного поста позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, повысить уровень пожарной безопасности и обеспечить дополнительную защиту жителей четырёх сельских населённых пунктов.