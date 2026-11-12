В селе Шалкар Айыртауского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пункт будет обеспечивать безопасность жителей четырёх населённых пунктов: сёл Шалкар, Лобаново, Альжан и Заря. В зоне его обслуживания проживают порядка 2 тысяч человек.

Пожарный пункт организован в формате реновации на базе одного из ТОО. Для обеспечения оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации имеется пожарная автоцистерна, а также необходимое пожарно-техническое вооружение и оборудование. Работу пункта обеспечивают пожарные-водители и подготовленные добровольные пожарные, прошедшие специальное обучение и получившие соответствующие сертификаты. Здание оснащено всем необходимым для несения службы и проживания личного состава: имеются диспетчерская, кухня, спальня, раздевалка, санузел, душевая и отапливаемый гараж.

Открытие нового пожарного пункта позволит повысить уровень противопожарной защиты сельских населённых пунктов, сократить время реагирования на сообщения о происшествиях и обеспечить дополнительную безопасность почти двух тысяч жителей.