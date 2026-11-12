В Арыси открыли обновлённую пожарную часть для защиты более 83 тысяч жителей

В городе Арысь Туркестанской области открыли обновлённую пожарную часть №7. В торжественной церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Подразделение обеспечивает безопасность более 83 тысяч жителей 27 населённых пунктов в шести сельских округах.

Масштабная реновация полностью преобразила пожарную часть, которая с 1971 года размещалась в старом здании. Для спасателей возвели современный двухэтажный корпус и отдельный гараж для пожарных автомобилей. В новом комплексе также предусмотрены помещения отдела по чрезвычайным ситуациям города Арыси. Здесь оборудовали диспетчерскую, учебный класс, помещения газодымозащитной службы, кабинеты инспекторов и дознавателей, спальные комнаты, душевые, раздевалки и комнату приёма пищи.

Преобразилась и прилегающая территория. Для тренировок и физической подготовки спасателей построили футбольное поле и воркаут-зону, обустроили зону отдыха с фонтаном. В части служат 49 сотрудников, из которых 11 ежедневно заступают на боевое дежурство. На вооружении подразделения находятся шесть единиц пожарной и вспомогательной техники.

Обновлённый комплекс объединил в одном месте работу пожарных и сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям. Теперь личный состав располагает оборудованными помещениями для круглосуточного дежурства, профессиональной подготовки и отдыха. Реновация пожарной части стала очередным этапом обновления противопожарной инфраструктуры МЧС Казахстана в Туркестанской области.