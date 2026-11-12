В селе Кирово Тайыншинского района Северо-Казахстанской области открылся 319-й пожарный пост в рамках программы «Ауыл құтқарушылары». Пост создан на базе одного из местных ТОО и обеспечит противопожарную защиту четырёх населённых пунктов: сёл Кирово, Ильич, Агроном и Кантемировское. В зоне ответственности поста проживают более 800 человек.

Местный исполнительный орган выделил средства на строительство и обустройство пожарного поста. МЧС передало подразделению пожарную автоцистерну. В здании оборудованы бокс для пожарной техники, диспетчерская, комната отдыха, кухня и санитарный узел с душевой. Здание оснащено автономной системой отопления на твёрдом топливе, что позволит поддерживать необходимые условия для круглосуточного дежурства сотрудников пожарного поста.

Сотрудники поста прошли соответствующее обучение и теперь будут нести круглосуточное дежурство. Открытие нового поста позволит сократить время прибытия пожарных подразделений, повысить уровень безопасности жителей и гостей региона, особенно в период курортного сезона.