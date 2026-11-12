Дым в подъезде: как действовать правильно?

При обнаружении дыма в подъезде многоквартирного дома важно сохранять спокойствие и действовать грамотно. Неправильные решения могут угрожать вашей жизни и здоровью. Главное - не поддаваться панике и не пытаться самостоятельно преодолеть задымлённую зону.

- Перед тем как открыть входную дверь, осторожно проверьте, не нагрелась ли она. Если дверь горячая или из-под неё проникает дым, не открывайте её.

- Если подъезд задымлён, не выходите из квартиры. Не пытайтесь пройти через дым даже в том случае, если очаг возгорания не виден.

- Плотно закройте входную дверь, по возможности уплотните щели влажной тканью, чтобы уменьшить проникновение дыма.

- Закройте окна и двери в комнатах, чтобы ограничить распространение дыма внутри квартиры. По возможности перейдите в помещение, удалённое от задымлённого подъезда.

- Сообщите о происшествии по номеру 112. Назовите точный адрес, номер подъезда и квартиры, этаж, а также сообщите, есть ли в помещении дети, пожилые люди или люди, которым требуется помощь.

- Подайте сигнал о своём местонахождении. Если это безопасно, привлеките внимание спасателей через окно или балкон, не пытаясь самостоятельно покинуть квартиру.

Помните: не пользуйтесь лифтом и не пытайтесь пройти через задымлённый подъезд. Не открывайте дверь без необходимости, не выходите на лестничную площадку и не прыгайте из окон или с балконов. Дым и токсичные продукты горения могут привести к тяжёлому отравлению и представляют серьёзную опасность для жизни. Соблюдение правил пожарной безопасности и правильные действия в экстренной ситуации помогают сохранить жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких!