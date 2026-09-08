Столичные спасатели получили ключи от обновленного служебного жилья

В Астане спасателям вручили ключи от обновленных служебных квартир. Это часть программы МЧС и Частного фонда «Фонд казахстанских спасателей» по улучшению условий проживания сотрудников органов гражданской защиты и их семей.

В квартирах провели капитальный ремонт: обновили жилые помещения, кухни, санузлы и душевые комнаты. Жилье оснастили новой мебелью, кухонными гарнитурами, спальными местами, необходимой бытовой техникой и оборудованием. Квартиры готовы к заселению.

В столичном гарнизоне уже отремонтированы и обустроены 20 служебных квартир. До конца текущего года планируется завершить ремонт еще одной.

Работа продолжается и в других регионах страны. В целом по Казахстану обновлены 33 служебные квартиры в пожарных и воинских частях. Создание комфортных бытовых условий для спасателей и их семей остается одним из направлений поддержки личного состава.