В Казахстане открылось 318-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары

В селе Коксарай Отрарского района Туркестанской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» состоялось открытие нового пожарного поста. Пожарный пост расположен в 30 километрах от административного центра района села Шаульдер. В зону его ответственности входят четыре населённых пункта с общей численностью населения 5 067 человек.

В новом пожарном посту созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы личным составом и выполнения служебных обязанностей. Здание оборудовано гаражом для пожарного автомобиля, пунктом связи, комнатой отдыха, кухней, подсобным помещением и санитарно-бытовыми комнатами. Для оперативного реагирования МЧС на пожарный пост передан пожарный автомобиль. Кроме того, объект обеспечен необходимым пожарно-техническим оборудованием и укомплектован личным составом, прошедшим первоначальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Добровольные пожарные будут нести круглосуточное дежурство и готовы приступить к тушению пожаров и оказанию помощи населению до прибытия профессиональных подразделений. Открытие нового поста позволит усилить систему противопожарной защиты и повысить оперативность оказания экстренной помощи населению.